Real Madrid’de sakatlık şoku: Yıldız futbolcu Dünya Kupası’nı kaçıracak!

İspanya LaLiga’da Getafe ile oynanan maçta sakatlanarak oyunu terk eden Sambacı yetenekten korkulan haber geldi. Ön çapraz bağları kopan genç yıldızın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı ve yazın düzenlenecek Dünya Kupası’nı kaçıracağı kesinleşti.
Real Madrid'de büyük bir sakatlık şoku yaşandı! Brezilyalı yıldız Rodrygo, LaLiga'nın 26. haftasında Getafe'ye karşı oynanan maçta yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sahalara uzun süre veda ediyor.
Real Madrid, evinde Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Rodrygo, kısa süre sonra sağ dizindeki sorun nedeniyle rahatsızlandı. Maç sonrası yapılan detaylı tetkikler, Brezilyalı forvetin ön çapraz bağ (ACL) yırtığı geçirdiğini ortaya koydu.
İspanyol basınında yer alan haberlere (Marca, AS ve diğer kaynaklar) göre, Rodrygo'nun 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre, ameliyat ve rehabilitasyon sürecini kapsıyor.
Dolayısıyla 25 yaşındaki yıldız, bu sezonun geri kalanını kaçıracağı gibi, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyemeyecek.
Rodrygo, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla 27 maçta görev aldı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Özellikle son dönemde sakatlıklarla boğuşan yıldız, Getafe maçında yaklaşık bir aylık tendonit molasının ardından dönüş yapmıştı ancak bu şanssız sakatlık kariyerinin en ağır darbelerinden biri oldu.