Real Madrid’de sakatlık şoku: Yıldız futbolcu Dünya Kupası’nı kaçıracak!

Rodrygo, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla 27 maçta görev aldı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Özellikle son dönemde sakatlıklarla boğuşan yıldız, Getafe maçında yaklaşık bir aylık tendonit molasının ardından dönüş yapmıştı ancak bu şanssız sakatlık kariyerinin en ağır darbelerinden biri oldu.







