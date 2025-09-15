Real Madrid’de sürpriz veda: Vinicius Junior’un yerine çok konuşulacak isim geliyor!

Real Madrid, Vinicius Junior’un yerine genç bir yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İspanyol kulübün yöneticileri iyi bir teklif gelmesi durumunda Brezilyalı yıldızın satışına onay verecek. Real’in hedefinde ise 16 yaşındaki parlayan yıldız var. İşte detaylar.
Real Madrid, Xabi Alonso'nun gelişinden önce kadrodaki yeri dokunulmaz olarak görünen Vinicius Junior'un yerine transfer yapmaya hazırlanıyor.
Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen 16 yaşındaki Jeremy Monga'yı, Brezilyalı süper starın halefi olarak belirledi.
Henüz 15 yaşındayken Tilkiler ile İngiltere Premier League'de ilk maçına çıkan sol kanat oyuncusu, şu anda birçok kişi tarafından İngiliz futbolunun en büyük umudu olarak görülüyor.
Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve rakipleri bire bir pozisyonda geçme konusunda doğal bir yeteneğe sahip olan Jeremy Monga'nın, modern kanat oyuncularını hatırlatan bir stile sahip olduğu belirtiliyor.
Öte yandan İspanyol yöneticilerin, yeni sözleşme imzalama konusunda büyük sıkıntılar yaşatan Vinicius Junior'da iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme yapacakları öne sürüldü.
2025/26 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 5 maçta forma giyen Jeremy Monga, yalnızca 205 dakika sahada kalabildi ve 1 gol / 1 asistlik performans sergiledi.