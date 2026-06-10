Real Madrid'e büyük şok: Yıldız futbolcu için yapılan 150 milyon euroluk teklif reddedildi

Real Madrid'in Julian Alvarez için yaptığı 150 milyon euroluk teklifin reddedildiği resmen açıklanırken, Atletico Madrid cephesinden ezeli rakibine sert ifadeler içeren dikkat çekici bir açıklama geldi
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, Arjantinli yıldız Julian Alvarez için Atletico Madrid'e yaptığı 150 milyon euroluk teklifin reddedildiğini duyurdu.
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid Kulübü, gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından futbolcu Julian Alvarez için Atletico Madrid Kulübü'ne 150 milyon euro tutarında bir teklif yaptığını duyurur. Atletico Madrid Kulübü, teklifi inceleyip değerlendirdikten sonra, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapılan bu teklif için teşekkür etmiş ve oyuncunun serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddetmiştir" ifadelerine yer verildi.
26 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin ise 500 milyon euro olduğu belirtildi.
Real Madrid'in açıklamasının ardından Atletico Madrid cephesinden çok sert bir yanıt geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Papa'nın aynı zamanda Atleti taraftarı olduğunu söylediği kısmı videodan kesmişsiniz."
"Etiği minnettarlıkla karıştırmış olmalısınız ama şüpheye yer bırakmamak için söyleyelim: Size hiçbir şey için teşekkür etmiyoruz."
"Julian Alvarez için herhangi bir teklifi ne inceliyoruz ne de değerlendiriyoruz."
"Siz bizi Barcelona'dan bile daha çok güldürürken, biz Madrid olarak sizinle nasıl iyi geçinmeyelim ki?"
"Yeni başkanınızla olan iyi ilişkimizden faydalanarak, bakalım artık akademimizden oyuncu 'çalmayı' bırakacak mısınız? Çok teşekkürler, Real Madrid."
Ezeli rakipler arasında tansiyonu yükselten açıklamalar İspanya'da geniş yankı uyandırdı. Julian Alvarez geride kalan sezonda çıktığı 49 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.