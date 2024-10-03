Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola’ya konuk olacak. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Filip Glova yönetecek. Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak. Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak. Peki, Galatasaray’da Rigas Skola maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve eksik oyuncular kim? Icardi Rigas maçında oynayacak mı? İşte RFS - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /17 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak.



2 /17 Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak.



3 /17 Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.



4 /17 Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

5 /17 Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

6 /17 Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.

7 /17 Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.



8 /17 Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.



9 /17 Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek.



10 /17 Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. 33 yaşındaki file bekçisi, 3-1 kazanılan PAOK maçında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde güven vermişti.



11 /17 Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.



12 /17 Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.



13 /17 Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.



14 /17 Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

15 /17 Galatasaray'ın geniş kadrosu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.



16 /17 RFS - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER RİGAS SKOLA 40 Fabrice Ondoa 2 Daniels Balodis 26 Stefan Panic 43 Ziga Lipuscek 8 Lasha Odisharia 9 Janis Ikaunieks 11 Roberts Savalnieks 18 Dmitrijs Zelenkovs 27 Adam Marhiev 77 Luka Silagadze 15 Rostand Ndjiki





