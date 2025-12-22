Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Şampiyonluk puanını açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ilk devreyi lider kapattı. Rıdvan Dilmen mücadeleyi yorumlarken şampiyonlukla ilgili olay bir iddiada bulundu.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 2025-26 sezonunun şampiyonluk yarışını Sports Digitale'de yorumladı.
Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de bu sezonun şampiyonluk puanını açıkladı.
"Bu yıl 80-81'i bulan takım şampiyon olur" diyen Rıdvan Dilmen, bu puana sadece 1 takımın ulaşabileceğini öne sürdü.
Rıdvan Dilmen konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trabzonspor mu olur bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir. Daha fazla puan alabilir mi alabilir ama bir tane takım alır diye düşünüyorum. Yani 81-81 bitmez diye düşünüyorum ben."