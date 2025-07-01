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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Rica ediyorum alın'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Rica ediyorum alın'

Haber Merkezi
13:171/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye, Rıdvan Dilmen'den transfer önerisi geldi. Dilmen, 'Rica ediyorum alın' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Mourinho'nun istediği oyuncularla tek tek masaya oturuluyor.

İlk transfer olarak Jhon Duran'ı açıklamaya hazırlanan sarı lacivertliler, gaza basmış durumda.

Al Nassr ve oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe, Duran'ı bugün İstanbul'a getiriyor.

Duran, sarı lacivertli takımın yeni sezon forma lansmanında da yer alacak.

Ayrıca Fenerbahçe başka dünyaca ünlü isimlerle de görüşüyor.

Bu isimlerden birisi de daha önce Real Madrid forması giyen şu anda da PSG'de oynayan Marco Asensio.

Fenerbahçe hem oyuncuyla hem de kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Bu sırada spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den, Fenerbahçe'ye bir transfer önerisi geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Rica ediyorum hücuma (orta saha dahil) SAĞ AYAKLI oyuncu alın lütfen"

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