Rıdvan Dilmen’den Kante için olay sözler: Tedesco’ya flaş çağrı!

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları;

"Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray çıkmış, Juventus'a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum. Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz"