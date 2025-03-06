Jose Mourinho ise maç sonunda mağlubiyet hakkında, "Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç, çünkü bu göstermiş olduğumuz performansla sonuç çok daha fazla olabilirdi" diye konuştu.