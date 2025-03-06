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Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken yorum: "Yaptıklarına inanamadım"

Rıdvan Dilmen'den dikkati çeken yorum: "Yaptıklarına inanamadım"

23:306/03/2025, Perşembe
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Rangers maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dilmen, mağlubiyete ilişkin yaptığı yorumda maçla ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Rangers'a mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamalarda sorumlunun Jose Mourinho olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Ne futbolcular ne taraftar, bu maçın tek sorumlusu José Mourinho'dur. Onun gibi bir kupa canavarının ikinci yarıda yaptıklarına inanamadım." diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, bu maçtan kimsenin sorumlu tutulamayacağını ifade ederken Mourinho'nun öz eleştiri yapması gerektiğini savundu.

Rıdvan Dilmen maçın analizini yaptığı anlarda ise "Fenerbahçe'nin 'bu da kaçar mı' denilecek iki pozisyonunu söylesinler. Hop şişir, hop şişir oldu. José Mourinho'nun şapkadan tavşan çıkarmak için teknik olarak saçmaladığı bir maç oldu" sözleriyle Portekizli teknik adamı eleştirdi.

Jose Mourinho ise maç sonunda mağlubiyet hakkında, "Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğime güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç, çünkü bu göstermiş olduğumuz performansla sonuç çok daha fazla olabilirdi" diye konuştu.

Fenerbahçe, Rangers karşısında ilk maçı evinde 3-1 kaybetti. Sarı lacivertliler rövanşta İskoç ekibini 3 farkla geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyecek.

#Rıdvan Dilmen
#Fenerbahçe
#Rangers

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