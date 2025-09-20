Ronaldo’dan Felix tepkisi: ‘Futboldan anlamayan gerizekalılar!’

Yeni Şafak
07:4120/09/2025, Cumartesi
Al Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo, Joao Felix’in transferini eleştiren bir podcast’e sert çıktı. 39 yaşındaki efsane, vatandaşı Felix’in 25 yaşında Chelsea’den 30 milyon euro’ya Al Nassr’a gelmesini savundu.

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix için yapılan yoruma çok sert tepki gösterdi.


Portekizli yıldız, Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi.


Ronaldo, söz konusu eleştiriye, "Gerizekalılar futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor ama yine de fikir beyan ediyorlar." diye yanıt verdi.

25 yaşındaki Portekizli Joao Felix, yaz transfer döneminde Chelsea'den Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.


Al Nassr'da 5 maçta süre bulan Felix, 4 kez gol sevinci yaşadı.


