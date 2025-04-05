Ronaldo'nun satın almayı düşündüğü kulübü açıkladılar

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın İspanya'ya kulüp sahibi olarak dönebileceği belirtildi.
Kariyerini Suudi Arabistan'da Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra kulüp alacağını açıklamıştı.
"Büyük bir kulübün sahibi olacağım" diyen Portekizli yıldızla ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo aktardığı haberde; Ronaldo'nun, La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia'yı satın alabileceği ifade edildi.
Ronaldo'nun, Valencia Kulübü'nün Saingapurlu sahibi Peter Lim ile yakın dostluğunun bu söylentilerin çıkmasına neden olduğu belirtildi.
Peter Lim'in kulübü satma önerisine daha önce karşı çıktığı belirtilse de, La Liga'da kötü bir sezon geçiren takım için Ronaldo'nun iyi bir seçenek olabileceği konuşuluyor.
Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın bonservisini elinde bulunduran Valencia, La Liga'da zor günler geçiriyor. 31 puanla 15. sırada yer alan İspanyol ekibi, küme düşme hattının sadece 4 puan üzerinde bulunuyor.