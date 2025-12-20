İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale ve İstanbul'daki evlerinde arama yapıldı. Çanakkale'de evdeki buluntularda THC (esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü. İstanbul'da adresinde yapılan aramada ise kokain maddesi kalıntıları olan cam kavanoza kriminal inceleme için el konuldu.