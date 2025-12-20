Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkındaki iddialar sebebiyle ifadeye çağrılmıştı. Evinde arama yapılan Saran ile ilgili kamuoyunda birçok mesaj paylaşılırken flaş bir açıklama geldi.
Saran, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından bugün oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçını yerinde izledi.
Saran'ın kamuoyunda paylaşılan ifadeleri sonrasında bazı futbolseverler deneyimli yöneticiyi istifaya davet etti.
Ünlü futbol yorumcularından Erman Toroğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin pozitif çıkması halinde görevi bırakması gerektiğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale ve İstanbul'daki evlerinde arama yapıldı. Çanakkale'de evdeki buluntularda THC (esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü. İstanbul'da adresinde yapılan aramada ise kokain maddesi kalıntıları olan cam kavanoza kriminal inceleme için el konuldu.
Çanakkale'de yapılan aramada; ikametin veranda kısmında bulunan şöminenin sol kısmında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan bir adet buruşturulmuş halde alüminyum folyo bulundu. Narkotik test kiti ile yapılan testinde THC (Esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü.
İkametin yine veranda kısmındaki duvar üzerinde bir adet, içerisinde yanmış alüminyum folyo atıkları bulunan kulplu bakır bardak tespit edildi. Narkotik test kiti ile yapılan testinde THC (Esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü.
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Eyüpspor maçından sonra taraftarlarıyla bir araya gelen Saran'ın test sonuçları bekleniyor.