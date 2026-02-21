Sadettin Saran Tedesco görüşmesinin detayları ortaya çıktı: ‘Şimdi ne olacak?’

Görüşmede Saran’ın, “Biliyorum, yenildik ve ‘Şimdi ne olacak’ diye düşünenler var. Bu maçı unutmalıyız ve bunu bir yol kazası olarak görmeliyiz. Kasımpaşa bizim için taraftarlardan özür maçı olacak. Şampiyonluğa oynuyoruz ve hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hem sana hem de oyuncularımıza güveniyorum” dediği öğrenildi.