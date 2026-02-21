Yeni Şafak
Sadettin Saran Tedesco görüşmesinin detayları ortaya çıktı: ‘Şimdi ne olacak?’

Ömer Çelikbaşlı
10:0921/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Nottingham Forest’a 3-0 kaybetmişti. Mücadele sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde sahasında Nottingham Forest’a 3-0 kaybederek, tur şansını da zora soktu.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Tedesco ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede Saran’ın, “Biliyorum, yenildik ve ‘Şimdi ne olacak’ diye düşünenler var. Bu maçı unutmalıyız ve bunu bir yol kazası olarak görmeliyiz. Kasımpaşa bizim için taraftarlardan özür maçı olacak. Şampiyonluğa oynuyoruz ve hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hem sana hem de oyuncularımıza güveniyorum” dediği öğrenildi.

Tedesco’nun da şampiyonluk için yönetime söz verdiği ifade edildi.

#sadettin saran
#domenico tedesco
#fenerbahçe
