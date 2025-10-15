Sadettin Saran'dan İrfan Can ve Cenk Tosun açıklaması: Kol kırılır yen içinde kalır

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşandığını belirten Saran, takım ruhunu ayağa kaldırmak için oyunculara psikolog tuttuklarını söyledi. Başkan Saran ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la ilgili soruya da cevap verdi.
Sadettin Saran'ın düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' dedi."
"Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor."
"Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."
"Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız."
"Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz."
"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."
"Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz, demiyoruz! Başarı odaklıyız."
"Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Samsun maçında yaşananlar aile içi meseleler..."
"Kadro dışı haberlerinin yüzde 37'si doğru. Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu.Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için..."
"Devin Özek'e oyuncular güveniyor. Çok yazılıyor, çok da hassas biri. Jhon Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz."
"Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz."
"Bu takıma, bu psikolojide yeni bir teknik direktör getirsem, çok farklı olacağını düşünmüyorum. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum ve oyuncuların da psikolojisini düşünüyorum. Tedesco'ya verilen sözler de seçim döneminde tutulmamış. Arkasında duracağız. Tepkileri düşünmüyorum, doğru olan için uğraşıyorum. En büyük güç, haklı olmaktır. Popülizm için eğilip, bükülmem."
"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."
"İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık."
"1,5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız."