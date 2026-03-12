Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı! Eski yıldız satış danışmanı olarak çalışıyor

Ağır bir sakatlık sonrası gelen ani emeklilik, Mathieu'yu derin bir boşluğa sürüklemiş durumda. Telegraaf'ın haberine göre eski futbolcu, uzun süredir depresyonla mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte ona eski takım arkadaşı Loic Loval-Landre yardım eli uzattı.