Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı! Eski yıldız satış danışmanı olarak çalışıyor

Tuğçe Erginkoç
12:5812/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Bir dönem Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan eski Fransız yıldız, satış danışmanı olarak çalışmasının nedenini anlattı. İşte detaylar...

Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran, haftalık 100 bin sterlin kazanan eski futbolcu Jeremy Mathieu'nun yeni hayatı herkesi şaşkına çevirmişti.

Barcelona'nın eski stoperi Jeremy Mathieu, Fransa'nın güneyindeki bir spor mağazasında satış danışmanı olarak çalışıyordu. Kariyerinde 20 milyon euroluk transferler gören, milli formayı terleten 42 yaşındaki Mathieu, bu radikal kararın nedenlerini ilk kez paylaştı.

Mathieu, bu işe girmesinin maddi bir zorunluluktan ziyade, hayata tutunma çabası olduğunu vurguladı. beIN Sports'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Ağır bir sakatlık sonrası gelen ani emeklilik, Mathieu'yu derin bir boşluğa sürüklemiş durumda. Telegraaf'ın haberine göre eski futbolcu, uzun süredir depresyonla mücadele ediyor. Bu zorlu süreçte ona eski takım arkadaşı Loic Loval-Landre yardım eli uzattı.

Evde hiçbir şey yapmadan oturmanın mental sağlığını kötü etkilediğini fark eden Mathieu, arkadaşının önerisiyle mağazadaki boş pozisyonu kabul etti.

#Futbol
#Barcelona
#Jeremy Mathieu
