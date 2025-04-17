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Şampiyonlar Ligi yarı finalde hangi takım hangi takım eşleşti?

Şampiyonlar Ligi yarı finalde hangi takım hangi takım eşleşti?

10:4517/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri dün akşam oynanan maçların ardından belli oldu. Inter deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. Arsenal ise 3-0’ın rövanşında Real Madrid’i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen diğer takımlar ise Barcelona ve PSG oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finalde hangi takım hangi takım eşleşti? İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. Gecenin maçlarında Inter ile Bayern Münih, Real Madrid ile de Arsenal karşı karşıya geldi.


ARSENAL GEÇİT VERMEDİ


İngiltere'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Arsenal, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i adeta kilitledi. İspanyol devi, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 45 dakikasında isabetli şut atamadı.


65. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 67'de Vinicius Junior'un golüne engel olamadı. Karşılaşmaya son noktayı koyan gol ise 90+3'te Martinelli'den geldi.


Mücadele 2-1'lik skorla sona ererken toplam skorda 5-1 kazanan Arsenal, yarı finale yükselen takım oldu.


INTER - BAYERN MAÇI ALEV ALDI



İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Inter, İtalya'da oynanan rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.


Inter'in gollerini Lautaro Martinez ve Benjamin Pavard atarken Bayern Münih'in gollerini ise Harry Kane ve Eric Dier kaydetti.

Karşılaşma 2-2 sona ererken yarı finale yükselen takım Inter oldu..


ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALDE HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?


Barcelona - Inter

Arsenal - PSG




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