Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri dün akşam oynanan maçların ardından belli oldu. Inter deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. Arsenal ise 3-0’ın rövanşında Real Madrid’i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finale yükselen diğer takımlar ise Barcelona ve PSG oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finalde hangi takım hangi takım eşleşti? İşte detaylar.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. Gecenin maçlarında Inter ile Bayern Münih, Real Madrid ile de Arsenal karşı karşıya geldi.



2 /8 ARSENAL GEÇİT VERMEDİ

İngiltere'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Arsenal, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i adeta kilitledi. İspanyol devi, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 45 dakikasında isabetli şut atamadı.



3 /8 65. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 67'de Vinicius Junior'un golüne engel olamadı. Karşılaşmaya son noktayı koyan gol ise 90+3'te Martinelli'den geldi.



4 /8 Mücadele 2-1'lik skorla sona ererken toplam skorda 5-1 kazanan Arsenal, yarı finale yükselen takım oldu.



5 /8 INTER - BAYERN MAÇI ALEV ALDI



İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Inter, İtalya'da oynanan rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.



6 /8 Inter'in gollerini Lautaro Martinez ve Benjamin Pavard atarken Bayern Münih'in gollerini ise Harry Kane ve Eric Dier kaydetti.

7 /8 Karşılaşma 2-2 sona ererken yarı finale yükselen takım Inter oldu..

