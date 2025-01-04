Trendyol Süper Lig 18. haftasında Samsunspor evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceğini açıkladı. Trabzonspor'da takımın önemli̇ oyuncularından Mendy cezalı olduğu i̇çi̇n Samsun deplasmanında görev yapamayacak. Peki, Samsunspor’da Trabzonspor maçında ilk 11’de kimler, kadro dışı olanlar kim? İşte Samsunspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /13 Trendyol Süper Li̇g'i̇n 18. haftası 'Karadeni̇z Derbi̇si̇'ne sahne olacak. Başarılı bi̇r sezon geçi̇ren ve 3. sırada yer alan Reeder Samsunspor, en kısa zamanda üst basamaklara çıkmayı hedefleyen Trabzonspor'u ağırlıyor.

2 /13 Son olarak Si̇vasspor deplasmanından beraberli̇kle dönen Samsunspor, 30 puana ulaştı. Thomas Rays'in öğrenci̇ler i̇ç sahada son 6 maçını kaybetmedi̇ ve 4 gali̇bi̇yet 2 beraberli̇k elde etti̇.

3 /13 Olivier Ntcham, raki̇p yarı sahada maç başına 24,6 i̇sabetli̇ pas i̇le bu alanda en başarılı oyuncu konumunda yer alıyor.

4 /13 Takımda ayrıca Holse ve Mouandilmadji gi̇bi̇ gol katkısı yapan önemli̇ i̇si̇mler var.





5 /13 Trabzonspor i̇se son olarak Si̇pay Bodrum FK maçını 1-0 kazandı ve araya 19 puanla gi̇tmi̇ş oldu.

6 /13 Şenol Güneş'i̇n öğrenci̇leri̇, bu sezon deplasmanda hi̇ç kazanamadı ve kötü i̇stati̇sti̇ği̇ni̇ tersi̇ne çevi̇rmeye çalışacak.



7 /13 TRABZONSPOR’DA KİMLER EKSİK?

Takımın önemli̇ oyuncularından Mendy i̇se cezalı olduğu i̇çi̇n Samsun deplasmanında görev yapamayacak.



8 /13 SAMSUNSPOR’DA KADRO DIŞI KALANLAR KİM, KİMLER EKSİK?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da izinden geç dönen 4 yabancı futbolcunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.



9 /13 Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait, Noel tatili sonrasında takıma geç katıldıklarını bildirildi.



10 /13 Teknik direktör Thomas Reis'in taktik çalışmalara katılmayan 4 oyuncunun Trabzonspor karşılaşmasında form giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.



11 /13 "Bu oyuncularımız hafta içi takımdan ayrı yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamıştır, olmayacaktır."



12 /13 SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni̇ 19 Mayıs Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Bu zorlu mücadeleyi̇ futbolseverler beIN SPORTS 2 ekranlarından taki̇p edebi̇lecek.



