Satranç başladı: Okan Buruk'tan derbi için sürpriz karar

09:311/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u ağırlıyor. Teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde risk almamaya yönelik radikal bir karar aldı ve ilk 11 tercihini netleştirdi. İşte detaylar.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamladı.



Galatasaray’da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan’ın yanı sıra cezalı durumda olan Davinson Sanchez bu akşamki maçta forma giyemeyecek.


Trabzonspor’da ise TFF’ye bildirilen listeye yer almayan Anthony Nwakaeme tek eksik.



Süper Lig’de Beşiktaş’la oynanan derbide sakatlanan Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle Galatasaray’ın son 3 maçında forma giyememişti.



Galatasaray’ın son antrenmanlarında yer alan Singo’nun son durumu belli oldu.



Okan Buruk’un cezalı Davinson Sanchez’in yokluğunda Singo’yu oynatmanın risk olacağını düşündüğü belirtildi.



Okan Buruk’un bu akşamki maçta stoper ikilisinde Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı’ya görev vereceği, orta sahada ise Lucas Torreira’nın yanında Gabriel Sara’nın oynayacağı ifade edildi.



Trendyol Süper Lig’de bu akşam Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisi 20.00’de başlayacak.



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Okan Buruk
