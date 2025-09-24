Semih Kılıçsoy'un kaçırdığı pozisyon İtalya'da gündem oldu

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un Frosinone maçında kaçırdığı gol İtalyanları şaşkına çevirdi. Genç golcü, İtalya'da gündem oldu.
Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, İtalya Kupası 2. tur maçında Serie B takımı Frosinone'yi konuk etti. Unipol Domus Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı ve son 16 turunda Napoli'nin rakibi oldu.
Cagliari'ye turu getiren golleri 2. dakikada penaltıdan Gianluca Gaetano, 67. dakikada Gennaro Borrelli, 80. dakikada Mattia Felici ve 85. dakikada Nicolo Cavuoti attı. Frosinone'nin tek golü ise 36. dakikada Edoardo Vergani'den geldi.
Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma şansı verirken, Türk futbolcu devre arasından oyundan alındı ve yerini Mattia Felici'ye bıraktı.
21. dakikada kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonda önemli bir fırsatı kaçıran Semih, 26. dakikada ise şık bir çalımın ardından Gaetano'ya verdiği pası, bu futbolcu müsait durumdayken değerlendiremedi.
NTV Spor'da yer alan habere göre karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy için İtalyan basınında yapılan yorumlarda, Türk forvetin kendisine verile şansı iyi kullanamadığı ileri sürüldü.