Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Çılgına dönmesinin nedenini açıkladı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, hem Orkun Kökçü hem de teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü. Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Takvim'in haberine göre; Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Maçtan 7 dakika önce tüm oyuncuları rakibe sakın sert girmeyin diye uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Bu yüzden çılgına döndüm. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı."
Serdal Adalı'nın da Yalçın'ı sakinleştirip şu yanıtı verdiği iddia edildi:
"Merak etme devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Bu takım yeniden ayağa kalkacak. Ocak ayında senin istemediğin oyuncuları gönderip onay verdiğin oyuncuları transfer edeceğiz."