Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Çılgına dönmesinin nedenini açıkladı

Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Çılgına dönmesinin nedenini açıkladı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, hem Orkun Kökçü hem de teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü. Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre; Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan 7 dakika önce tüm oyuncuları rakibe sakın sert girmeyin diye uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Bu yüzden çılgına döndüm. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı."

Serdal Adalı'nın da Yalçın'ı sakinleştirip şu yanıtı verdiği iddia edildi:

"Merak etme devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Bu takım yeniden ayağa kalkacak. Ocak ayında senin istemediğin oyuncuları gönderip onay verdiğin oyuncuları transfer edeceğiz."

