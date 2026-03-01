Serdar Ali Çelikler'den Liverpool efsanesine dikkat çeken tepki: Küstah!

Liverpool efsanesi Jamie Carragher’ın, Galatasaray eşleşmesi öncesi “Yüzde 99 eleriz” sözleri tartışma çıkardı. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, bu ifadeleri sert dille eleştirdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesinde değerlendirmelerde bulunan eski Liverpool oyuncusu Carragher, Galatasaray'la eşleşmek istediğini söylemiş ve İngiliz ekibinin turu yüzde 99 ihtimalle geçeceğini iddia etmişti.
Kura çekiminin ardından iki takımın eşleşmesi, Carragher'ın bu sözlerini yeniden gündeme taşıdı.
Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, Carragher’ın açıklamasını sert ifadelerle eleştirerek “Küstahlık yapmış” dedi.
Tur ihtimallerine dair görüşünü paylaşan Serdar Ali Çelikler, Liverpool’un favori olduğunu ancak iki takım arasındaki farkın abartıldığı kadar büyük olmadığını söyledi. Çelikler, "Yüzde 60 Liverpool, yüzde 40 Galatasaray" dedi.
Galatasaray, lig aşamasında konuk ettiği Liverpool'u Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etmişti.