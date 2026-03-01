Serdar Ali Çelikler'den Liverpool efsanesine dikkat çeken tepki: Küstah!

Tur ihtimallerine dair görüşünü paylaşan Serdar Ali Çelikler, Liverpool’un favori olduğunu ancak iki takım arasındaki farkın abartıldığı kadar büyük olmadığını söyledi. Çelikler, "Yüzde 60 Liverpool, yüzde 40 Galatasaray" dedi.