Sergen Yalçın o sözleri duyunca çok kızdı! "Cezayı kesin" dedi

Yarın Tüpraş Stadı'na gelecek olan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri, siyah beyazlı takıma doping etkisi yaptı. Her fırsatta Beşiktaş'la ilgili yaptığı sivri açıklamalarına bir yenisini ekleyen Yıldırım, "Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Beşiktaş bize eş bir rakip. Kazanıp Beşiktaş’la olan farkı açmak istiyoruz" sözlerini kullandı.