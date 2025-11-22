Sergen Yalçın o sözleri duyunca çok kızdı! "Cezayı kesin" dedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi yapılan açıklamaya çok kızdı ve takımı bu konuda uyararak gerekenin yapılmasını istedi.
Rafa Silva depremi sebebiyle çalkantılı günlerin yaşandığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sis bulutlarını dışarıdan bir isim dağıttı.
Yarın Tüpraş Stadı'na gelecek olan Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri, siyah beyazlı takıma doping etkisi yaptı. Her fırsatta Beşiktaş'la ilgili yaptığı sivri açıklamalarına bir yenisini ekleyen Yıldırım, "Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Beşiktaş bize eş bir rakip. Kazanıp Beşiktaş’la olan farkı açmak istiyoruz" sözlerini kullandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rakiplerinin başkanının açıklamalarını duyunca oldukça hırslandı.
Tecrübeli teknik adam, Yıldırım'ın sözlerini oyuncularına da anlattı. Karşılaşmayı mutlaka kazanmalarını gerektiğini söyleyen Yalçın, "Gerekeni yapacaksınız ve taraftarınız önünde bu sözleri cezalandıracaksınız" ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı oyuncuların da dünkü antrenmanı oldukça motive bir şekilde gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları üzerine, "Göreceğiz cumartesi ne olacağını" demişti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayı 7-0 kazanmıştı.