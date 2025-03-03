Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın’dan Galatasaray yorumu: ‘Yüzde 100 kaybeder’

Sergen Yalçın’dan Galatasaray yorumu: ‘Yüzde 100 kaybeder’

10:173/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sergen Yalçın, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu ‘Yüzde 100’ diyerek Galatasaray’ın sezon sonuna kadar kaybedeği puanı açıkladı. Detaylar haberimizde.

Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili ses getiren yorumlar yaptı. Yalçın'ın Galatasaray ile ilgili puan kaybı tahmini dikkat çekti. Sergen Yalçın'ın değerlendirmeleri şöyle:


"Galatasaray 4 puan daha kesin kaybeder. Yüzde 100 kaybeder 4 puan. Fazlasını bilemem fazlası da olabilir ama 4'ü kesin diyorum sezon bitene kadar.


Okan Buruk bu takımı toparlayamazsa normal pozisyonuna getiremezse, o eski sezon başındaki diriliği, enerjiyi, istek ve arzuyu takıma tekrar veremezse çok daha sürpriz puan kayıpları da olabilir tepetaklak aşağı da gidebilir.


Minimum 4 kaybeder. Kaç hafta önce 8-10 puan arası yüzde 100 kaybedecek dedim zaten. 4'ünü kaybetti zaten.

Her oynadığın maçı kazanamazsın. Bundan sonrası daha da zor olacak. Küme düşme hattındaki takımlar var, deplasmanlara gideceksin. Oralarda sana agresif savunma yapacaklar, kolay değil.


Bu maçlar kolay olmayacak. Kaybedecek yüzde 100. Buradan sezon bitene kadar Galatasaray tüm maçlarını kazanır mı? Net söylüyorum kazanamaz.


Fenerbahçe'de biraz tereddütlüyüm ama Galatasaray kesin kazanamaz."


#Sergen Yalçın
#Galatasaray
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK Şubat enflasyonunu geldi: Memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?