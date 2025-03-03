Sergen Yalçın’dan Galatasaray yorumu: ‘Yüzde 100 kaybeder’

Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili ses getiren yorumlar yaptı. Yalçın'ın Galatasaray ile ilgili puan kaybı tahmini dikkat çekti. Sergen Yalçın'ın değerlendirmeleri şöyle:



