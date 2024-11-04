Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya tepki: Milan mı istedi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimine sitemim var. Bana gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim." ifadelerini kullanmıştı.