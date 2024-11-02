Serie A'dan geliyor! Beşiktaş'ın ilk hedefi ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, devre arasında takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefi belli oldu.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına düğmeye bastı.
Bu bağlamda siyah-beyazlıların gündemine giren isimlerden biri de Domenico Berardi oldu.
NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre sağ kanat takviyesi planlayan Beşiktaş'ın hedefleri arasında Domenico Berardi var.
Haberde Berardi'nin Beşiktaş için iyi bir tercih olduğu ve tecrübeli futbolcunun ocak ayında Türkiye'nin yolunu tutabileceği vurgulandı.
Yaklaşık 10 yıldır Sassuolo forması giyen 30 yaşındaki Berardi, Beşiktaş'a transfer olması halinde kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkacak.
Sassuolo altyapısında yetişen ve 2013 yılında Juventus'a transfer olan Berardi, 2015'te yeniden Sassuolo'ya dönmüştü.