Sivasspor'da 3 isim Fenerbahçe maçında yok

Sivasspor, Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekipte bu maç öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik futbolcu var.
Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Fode Koita ve kaleci Dorde Nikolic, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.
Bu maç öncesi Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy ve Charis Charisis, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacak.