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Sivasspor'da 3 isim Fenerbahçe maçında yok

Sivasspor'da 3 isim Fenerbahçe maçında yok

10:4212/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
IHA
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Sivasspor, Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekipte bu maç öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik futbolcu var. 

Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Fode Koita ve kaleci Dorde Nikolic, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

Bu maç öncesi Sivasspor’da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski, Murat Paluli, Samuel Moutoussamy ve Charis Charisis, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacak.

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