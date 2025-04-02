Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu ve ilk 11'leri...

1 /4 Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

2 /4 Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

3 /4 Derbi karşılaşması öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.