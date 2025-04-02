Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu ve ilk 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Derbi karşılaşması öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11'LER
Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.