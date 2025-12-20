Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Son sözü eski Beşiktaşlı söyledi: Hakan’lı Inter kupaya veda etti!

Son sözü eski Beşiktaşlı söyledi: Hakan’lı Inter kupaya veda etti!

08:3720/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İtalya Süper Kupa yarı finali, unutulmaz bir geceye sahne oldu. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında öne geçen Inter, 35. dakikada gelen penaltı golüyle sarsıldı. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede kader anı seri penaltı atışlarına kaldı. İşte detaylar.

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya geldi.


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bologna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter'i seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti.


Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bologna, 35. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi.


Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı. Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise başarılı olamadı.


Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.


Bologna 22 Aralık Pazartesi günü finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek.


#Inter
#Bologna
#Hakan
#Immobile
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 HESAPLAMA TABLOSU: Emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 16.881 TL alanlar...