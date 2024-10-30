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Süper Lig devinde Dybala gelişmesi

Süper Lig devinde Dybala gelişmesi

14:2830/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinde ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın talip olduğu Arjantinli yıldız Dybala ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Süper Lig devinin oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar.

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.


İtalya basını, sarı-lacivertli takımın Roma'dan Paulo Dybala ile ilgilendiğini duyurdu.

Sarı Kanarya'nın 30 yaşındaki hücum futbolcusunun transferi için Çizme ekibinin yönetimi ile yakın bir zamanda masaya oturacağı öne sürüldü.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli yıldızı Mourinho'nun istediği öne sürülüyor.


Forvet arkası, sağ kanat ve 10 numarada oynayabilen Dybala'nın değeri 12 milyon euro.

Roma formasıyla bu sezon 10 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol kaydetti.

#Süper Lig
#Paulo Dybala
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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