Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık: Kulüp resmen açıkladı, bir dönem sona erdi!

Başakşehir formasıyla 2021'den bu yana istikrarlı bir grafik çizen Deniz Türüç, kulübe veda etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, ayrılığın karşılıklı anlaşma yoluyla sağlandığı vurgulandı.

1 /4 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdığını duyurdu.



2 /4 Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla forma giyen Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.



3 /4 Deniz’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

