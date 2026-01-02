Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık: Kulüp resmen açıkladı, bir dönem sona erdi!

Başakşehir formasıyla 2021'den bu yana istikrarlı bir grafik çizen Deniz Türüç, kulübe veda etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, ayrılığın karşılıklı anlaşma yoluyla sağlandığı vurgulandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla forma giyen Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Deniz’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Rams Başakşehir formasıyla 226 maça çıkan Deniz Türüç, 30 gol ve 34 asistlik bir performans sergiledi.