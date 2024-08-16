Süper Lig ekibinden flaş Boupendza açıklaması: Ahlak yapısı düzgün değil

Levent Mıstıkoğlu, geçmiş dönemde Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile hiçbir görüşme düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Boupendza ile ilgili hiçbir düşüncemiz olmadı. Boupendza’nın sportif ahlak yapısının düzgün olmadığı söyleniyor. Bildiğim kadarıyla başka bir takımla anlaştı. Biz hiçbir şekilde Boupenza’yı Hatayspor’a layık görmüyoruz. 2-3 eksiğimiz daha var. Eksiklerimizi tamamlayınca takım tamamlanmış olacak. Dediğim gibi biz hayali transferler, yüksek ücretli transferler yapmak niyetinde değiliz. Takıma gerçekten yararlı olacak, takımın bütçesine uygun transferler yapmak zorundayız. Mali durumumuz kapsamında en iyi futbolcuları almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.