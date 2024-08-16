Spor

Süper Lig ekibinden flaş Boupendza açıklaması: Ahlak yapısı düzgün değil

11:55 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 12:11 - 16/08/2024 Cuma
IHA

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile ilgili düşüncelerinin olmadığını söyledi. Mıstıkoğlu, Boupendza ile ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

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Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Süper Lig’in ilk haftasında oynadıkları Galatasaray maçını değerlendirerek, kulübün yürüttüğü transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Mıstıkoğlu, Galatasaray karşılaşmasında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

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Mıstıkoğlu, "Takımımız Galatasaray karşısında çok iyi mücadele etti. Bunu takımı izleyen herkes takdirle karşıladı. Gerçekten yüreklerini ortaya koydular, savaştılar. Hatayspor, Galatasaray karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Oynadığı oyunun karşılığını maalesef alamadı" diye konuştu.

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Takıma takviye yapacaklarını belirten Levent Mıstıkoğlu, "Takımımızdan memnunuz. Transfer sezonumuz henüz bitmedi, transfere devam ediyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Hatayspor iyi bir yolda. Daha da iyi bir yolda olacak emin olabilirsiniz" dedi.

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Levent Mıstıkoğlu, geçmiş dönemde Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile hiçbir görüşme düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Boupendza ile ilgili hiçbir düşüncemiz olmadı. Boupendza’nın sportif ahlak yapısının düzgün olmadığı söyleniyor. Bildiğim kadarıyla başka bir takımla anlaştı. Biz hiçbir şekilde Boupenza’yı Hatayspor’a layık görmüyoruz. 2-3 eksiğimiz daha var. Eksiklerimizi tamamlayınca takım tamamlanmış olacak. Dediğim gibi biz hayali transferler, yüksek ücretli transferler yapmak niyetinde değiliz. Takıma gerçekten yararlı olacak, takımın bütçesine uygun transferler yapmak zorundayız. Mali durumumuz kapsamında en iyi futbolcuları almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Hatayspor
#Aaron Boupendza
#Levent Mıstıkoğlu
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