Süper Lig’de görülmemiş olay! Galatasaray maçındaki "hatalı gol" sonu oldu: Bavulunu toplayıp Türkiye’den ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Kayserispor'da fatura yabancı oyuncuya kesildi. Maçın 8. dakikasında kendi kalesine attığı golle büyük tepki çeken Alman futbolcu, bugün kulüple yollarını ayırarak ülkesine döndü.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 26 yaşındaki Alman futbolcu Aaron Opoku ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Opoku'nun Almanya 2. Ligi takımlarından Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu resmi olarak duyurdu.
Transfer haberi, Opoku'nun dün Galatasaray karşısında kendi kalesine attığı golün hemen ardından geldi. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Galatasaray - Kayserispor maçının 7. dakikasında, Yunus Akgün'ün ortasını uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderen Opoku, skoru 1-0'a getiren hataya imza attı.
Bu talihsiz own goal, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bazı taraftarlar arasında şike spekülasyonlarına yol açtı.
Kayserispor'un resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Opoku, sezon başında Kaiserslautern'den bedelsiz olarak transfer edilmiş ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kayserispor formasıyla 20 resmi maçta görev alan oyuncu, 2 asist katkısı sağladı ancak gol kaydedemedi.