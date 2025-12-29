Trendyol Süper Lig ekibinde beklenmedik bir gelişme gelişme yaşandı. 3.5 aydır maaşını alamadığını ileri süren Çek golcü, sözleşmesini feshedip şehri terk etti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un sezon başında Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tomas Cvancara sözleşmesini feshetti ve şehri terk etti.
Ntv Spor'da yer alan habere göre; Cvancara'nın 3.5 aydır maaşını alamadığı ve bu nedenle sözleşmesini feshederek Mönchengladbach'a geri döndüğü belirtildi.
Ayrıca haberde Çek forvetin geçmişe dönük maaşını talep etmek için Antalyaspor'a dava açtığı da aktarıldı. Alman basınından Kicker, 25 yaşındaki futbolcunun Mönchengladbach'ın Belek'te yapacağı kamp için ocak ayında Antalya'ya döneceği vurgulandı.
Tomas Cvancara, bu sezon Antalyaspor'da 13 karşılaşmaya çıkarken 706 dakika süre aldı. Çek futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.