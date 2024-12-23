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Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu! Sürpriz kadro

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu! Sürpriz kadro

16:2123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından piyasa değerleri güncellendi. Ligin en değerli 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Galatasaray, ilk devre itibarıyla zirvede yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe oldu.

Ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i belirlendi. Listede yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe'den oyuncuların olması dikkat çekti. İşte en değerli 11:

Dominik Livakovic - Fenerbahçe (11 milyon Euro)

Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe (8 milyon Euro)

Victor Nelsson - Galatasaray (14 milyon Euro)

Davinson Sanchez - Galatasaray (19 milyon Euro)

Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe (15 milyon Euro)

Gabriel Sara - Galatasaray (23 milyon Euro)

Sofyan Amrabat - Fenerbahçe (22 milyon Euro)

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray (20 milyon Euro)

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe (17 milyon Euro)

Allan Saint Maximin - Fenerbahçe (17 milyon Euro)

Victor Osimhen - Galatasaray (75 milyon Euro)

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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