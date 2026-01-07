Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Ole Gunnar Solskjaer geri dönüyor

Manchester United’da beklenen ayrılık gerçekleşti ve Ruben Amorim ile yollar ayrıldı. Yönetim, taraftarın sevgilisi olan Norveçli teknik adamı listenin ilk sırasına yazdı.

1 /5 Manchester United'da Ruben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından geçici teknik direktör olarak öne çıkan isimlerden birisi Ole Gunnar Solskjaer olarak belirtildi.

2 /5 İngiliz muhabir Ben Jacobs'un haberine göre; Manchester United yönetiminin Norveçli çalıştırıcıyı, listede ilk sıraya eklediği ifade edildi.

3 /5 Kırmızı Şeytanlar'da henüz nihai karar verilmezken, süreçte birden fazla adayın değerlendirildiği ve yüz yüze görüşmelerin ardından kararın netleşeceği belirtildi.

4 /5 OYUNCULAR SOLSKJAER'İ İSTİYOR Öte yandan Solskjaer'in, takımdaki tecrübeli oyuncuların desteğini aldığı öğrenildi.

