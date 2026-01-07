Yeni Şafak
Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Ole Gunnar Solskjaer geri dönüyor

15:367/01/2026, Çarşamba
Manchester United’da beklenen ayrılık gerçekleşti ve Ruben Amorim ile yollar ayrıldı. Yönetim, taraftarın sevgilisi olan Norveçli teknik adamı listenin ilk sırasına yazdı.

Manchester United'da Ruben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından geçici teknik direktör olarak öne çıkan isimlerden birisi Ole Gunnar Solskjaer olarak belirtildi.

İngiliz muhabir Ben Jacobs'un haberine göre; Manchester United yönetiminin Norveçli çalıştırıcıyı, listede ilk sıraya eklediği ifade edildi.

Kırmızı Şeytanlar'da henüz nihai karar verilmezken, süreçte birden fazla adayın değerlendirildiği ve yüz yüze görüşmelerin ardından kararın netleşeceği belirtildi.

OYUNCULAR SOLSKJAER'İ İSTİYOR

Öte yandan Solskjaer'in, takımdaki tecrübeli oyuncuların desteğini aldığı öğrenildi.


Manchester United yönetiminin gündemindeki diğer isimler arasında ise Michael Carrick ve Ruud van Nistelrooy bulunuyor.

