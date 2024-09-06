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Spor

Szymanski'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'den sürpriz atak

16:30 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 16:34 - 6/09/2024 Cuma
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Transfer çalışmalarında hız kesmeyen ve birçok önemli oyuncuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe gündemine, Szymanski'nin Polonya'dan takım arkadaşı olduğu genç ismi aldı. İşte ayrıntılar...

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Medina transferinde Boca Juniors ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yönelmeye başladı.





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Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Kacper Urbanski'ye kanca attı.






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Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Polonyalı Kacper Urbanski için girişimlere başladı.






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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bologna'nın kapısını çalacağı aktarıldı.



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Kacper Urbanski, Polonya'nın dün akşam İskoçya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta Sebastian Szmanski'yle birlikte orta sahada görev almıştı.


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Urbanski, Szmanski'nin attığı harika gol öncesi İskoçya'nın atağa kalktığı anda topu çalmış ve Polonya'nın öne geçmesinde etkili olmuştu.


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Bologna ile sözleşmesinin son yılına giren 19 yaşındaki Kacper Urbanski, İtalyan ekibiyle henüz yeni sözleşme imzalamadı.

#Sebastian Szymanski
#Fenerbahçe
#Kacper Urbanski
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