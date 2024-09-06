Szymanski'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'den sürpriz atak

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen ve birçok önemli oyuncuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe gündemine, Szymanski'nin Polonya'dan takım arkadaşı olduğu genç ismi aldı. İşte ayrıntılar...

1 / 7 Medina transferinde Boca Juniors ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yönelmeye başladı.









2 / 7 Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Kacper Urbanski'ye kanca attı.











3 / 7 Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Polonyalı Kacper Urbanski için girişimlere başladı.











4 / 7 Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bologna'nın kapısını çalacağı aktarıldı.





5 / 7 Kacper Urbanski, Polonya'nın dün akşam İskoçya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta Sebastian Szmanski'yle birlikte orta sahada görev almıştı.



6 / 7 Urbanski, Szmanski'nin attığı harika gol öncesi İskoçya'nın atağa kalktığı anda topu çalmış ve Polonya'nın öne geçmesinde etkili olmuştu.

