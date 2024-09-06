Szymanski'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'den sürpriz atak

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen ve birçok önemli oyuncuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe gündemine, Szymanski'nin Polonya'dan takım arkadaşı olduğu genç ismi aldı. İşte ayrıntılar...
Medina transferinde Boca Juniors ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yönelmeye başladı.
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Kacper Urbanski'ye kanca attı.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Polonyalı Kacper Urbanski için girişimlere başladı.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bologna'nın kapısını çalacağı aktarıldı.
Kacper Urbanski, Polonya'nın dün akşam İskoçya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta Sebastian Szmanski'yle birlikte orta sahada görev almıştı.
Urbanski, Szmanski'nin attığı harika gol öncesi İskoçya'nın atağa kalktığı anda topu çalmış ve Polonya'nın öne geçmesinde etkili olmuştu.
Bologna ile sözleşmesinin son yılına giren 19 yaşındaki Kacper Urbanski, İtalyan ekibiyle henüz yeni sözleşme imzalamadı.