Talisca bardağı taşırdı

Fenerbahçe'nin Alanya maçında kazandığı penaltıyı kimseye bırakmadan topun başına geçen Anderson Talisca'nın atışı kaçırması sabırları taşırdı. Brezilyalı oyuncunun bencil tavırları takım arkadaşlarını ve taraftarları bezdirirken, bu durum devam ederse devre arası radikal kararlar alınabilir.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'ya hem taraftarlar hem de takım içerisinden tepkiler giderek artıyor.
Tecrübeli futbolcunun bencil oyunu, takım arkadaşlarını da adeta bezdirdi. Gerek serbest vuruşları gerekse de penaltıları kendi kullanmak isteyen Talisca'nın kaleyi gördüğünde hemen şut çekmek istemesi, uygun pozisyondaki arkadaşlarına pas atmaması ve bireyselliği öne çıkarması takımın tepkisini çekiyor.
Göztepe maçından sonra sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor maçında da kazanılan penaltıyı kimseye bırakmadan kullanan Talisca'nın atışı kaçırması da tepkileri artırdı.
Brezilyalı futbolcu, aynı maçta takım arkadaşı Archie Brown ile de tartışma yaşadı. Brown, uygun durumda olmasına rağmen kendisine pas vermeyen Talisca'ya tepki gösterdi.
Brezilyalı oyuncu Talisca ile takım arkadaşları arasında hissedilen ve artık iyice gün yüzüne çıkan uyumsuzluk geçen sezondan beri söz konusu.
Geldiği günden beri sürekli kendine oynayan 31 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda da Dusan Tadic ile pas nedeniyle yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti.
Gerek yönetimin gerekse de göreve yeni başlamasına rağmen teknik heyetin de Talisca'nın bu halinden rahatsız olduğu ve takımdaki ahengin bozulmasını istemediği öğrenildi. Hem teknik direktör Domenico Tedesco hem de yönetimin Brezilyalı oyuncuyu uyaracağı ifade edildi.
Talisca'nın söz konusu tavırlarının devam etmesi durumunda devre arasında radikal kararlar alınabileceği konuşuluyor.