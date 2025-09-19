Talisca bardağı taşırdı

Gerek yönetimin gerekse de göreve yeni başlamasına rağmen teknik heyetin de Talisca'nın bu halinden rahatsız olduğu ve takımdaki ahengin bozulmasını istemediği öğrenildi. Hem teknik direktör Domenico Tedesco hem de yönetimin Brezilyalı oyuncuyu uyaracağı ifade edildi.