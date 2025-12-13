Talisca'ya sunulan teklifin detayları sızdı: Bu şartı kabul ederse imzalar atılıyor!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın durumu netleşiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan tam not alan yıldız oyuncu için yönetim, transferi bitirmek üzere masaya oturma kararı aldı.
2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık imza atan Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.
TEDESCO'DAN KALSIN RAPORU
Düzenli olarak ilk 11'de oynamamasına karşın verdiği skor katkısıyla dikkat çeken ve 23 maçta 13 gole direkt etki eden Talisca için Domenico Tedesco'dan olumlu rapor çıktı.
Sözcü'ye göre Tedesco, Brezilyalı yıldızın takımda kalmasını istiyor.
Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile ocak ayında masaya oturma kararı aldı. An itibarıyla yıllık 10 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuya sunulacak teklif de belirlendi.
TALİSCA 5'İ KABUL EDERSE DEVAM EDİLECEK
Buna göre Fenerbahçe yönetimi, yıllık 5 milyon euro ücreti kabul etmesi durumunda ocak ayında Talisca ile yeni sözleşme imzalayacak.