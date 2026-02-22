Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tartışılan hakemin tuttuğu takım yeniden gündem oldu

Tartışılan hakemin tuttuğu takım yeniden gündem oldu

12:0422/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TÜMOSAN Konyaspor maçındaki golün ofsayt gerekçesiyle iptaline isyan eden sarı-kırmızılı kulüp, VAR hakemi Davut Dakul Çelik için TFF'ye çağrı yaptı. Çelik'in tuttuğu takımla ilgili detay da yeniden gündeme taşındı.

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da maçın önüne geçen konu iptal edilen gol pozisyonu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından yaptığı resmi açıklamada kararın hatalı olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı.

Kulübün açıklamasında, “TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır” denildi.

Galatasaray ayrıca, karşılaşmada aVAR olarak görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari işlem yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

Tartışmalar sürerken sosyal medyada hakemle ilgili eski bir detay yeniden gündeme taşındı. Çelik’in mezun olduğu lisenin anı defterinde arkadaşlarının kendisi için Fenerbahçe taraftarı olduğuna dair yazdığı not dolaşıma girdi. Bu durum tartışmaları daha da alevlendirdi.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Davut Dakul Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 22 Şubat Pazar maç programı