Tartışılan hakemin tuttuğu takım yeniden gündem oldu

Tartışmalar sürerken sosyal medyada hakemle ilgili eski bir detay yeniden gündeme taşındı. Çelik’in mezun olduğu lisenin anı defterinde arkadaşlarının kendisi için Fenerbahçe taraftarı olduğuna dair yazdığı not dolaşıma girdi. Bu durum tartışmaları daha da alevlendirdi.