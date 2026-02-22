Tartışılan hakemin tuttuğu takım yeniden gündem oldu

TÜMOSAN Konyaspor maçındaki golün ofsayt gerekçesiyle iptaline isyan eden sarı-kırmızılı kulüp, VAR hakemi Davut Dakul Çelik için TFF'ye çağrı yaptı. Çelik'in tuttuğu takımla ilgili detay da yeniden gündeme taşındı.
Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da maçın önüne geçen konu iptal edilen gol pozisyonu oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından yaptığı resmi açıklamada kararın hatalı olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı.
Kulübün açıklamasında, “TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır” denildi.
Galatasaray ayrıca, karşılaşmada aVAR olarak görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari işlem yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.
Tartışmalar sürerken sosyal medyada hakemle ilgili eski bir detay yeniden gündeme taşındı. Çelik’in mezun olduğu lisenin anı defterinde arkadaşlarının kendisi için Fenerbahçe taraftarı olduğuna dair yazdığı not dolaşıma girdi. Bu durum tartışmaları daha da alevlendirdi.