Tecrübeli yorumcudan şaşırtıcı şampiyonluk tahmini

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli yorumcudan şampiyonluk tahmini geldi.
Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’ı Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, A Spor'da derbiyi değerlendirdi. Tüzemen şu ifadeleri kullandı:
"Atan ile tutan Galatasaray'ı taşıdı, bu kadar net. Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli engeli aştı."
"Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse %70 şampiyon olur" dedim. Şampiyonluk şansını, %51'den %70'e çıkardım."