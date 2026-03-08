Yeni Şafak
Tecrübeli yorumcudan şaşırtıcı şampiyonluk tahmini

Tecrübeli yorumcudan şaşırtıcı şampiyonluk tahmini

Haber Merkezi
09:368/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli yorumcudan şampiyonluk tahmini geldi.

Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’ı Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, A Spor'da derbiyi değerlendirdi. Tüzemen şu ifadeleri kullandı:

"Atan ile tutan Galatasaray'ı taşıdı, bu kadar net. Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli engeli aştı."

"Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse %70 şampiyon olur" dedim. Şampiyonluk şansını, %51'den %70'e çıkardım."

