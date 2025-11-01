Yeni Şafak
Tedesco istememişti! Fenerbahçe'de flaş İrfan Can Kahveci kararı

11:151/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan iki oyuncudan biri olan İrfan Can Kahveci, başkan Sadettin Saran'la görüştü. Tecrübeli ismin geleceği netleşti.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı.

Kadroya ne zaman döneceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre İrfan Can Kahveci takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan futbolcuyla, başkan Sadettin Saran'ın özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

Beşiktaş ile oynanacak derbinin ardından İrfan Can Kahveci'nin affedilerek yeniden kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maça çıkan milli futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.


