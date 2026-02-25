Tedesco'dan Kasımpaşa maçıyla ilgili çarpıcı itiraf: "Ailevi problemleri vardı"

"Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'Bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."