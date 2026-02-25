Yeni Şafak
Tedesco'dan Kasımpaşa maçıyla ilgili çarpıcı itiraf: "Ailevi problemleri vardı"

13:1725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
<p></p>

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanacak Nottingham Forest rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımdaki durumla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 0-3'ün rövanşında yarın akşam Nottingham Forest'a konuk olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, kritik müsabaka öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:


"Mesajımı sahada vermeyi severim. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Özellikle basın toplantılarında düz olmaya çalışıyorum. Önemli olan takımım, onlarda inanç olmalı. Mesajım benim takımım için. Benim için önemli olan oyuncuların içinde bu inanca sahip olmamız. Benim işim aynı zamanda oyuncuların üzerindeki gerginliği almak.

"Eylül ayında ilk imza attığımda bana bir belge imzalatıp şubatta bu durumda olacaksın deseydiniz bunu kabul ederdim. Çoğunuz da bunu kabul edersiniz."

"Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak. Baskıyla başa çıkabilirim ama oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Futbol bu. Bazen keyif alırsınız, bazen üzülürsünüz."

"Bazı şeyleri önceden bilemezsiniz. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'Bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep."

"Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu A takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum, ilk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle."

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Nottingham Forest
