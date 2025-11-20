TFF harekete geçti! Süper Lig'de 27. hafta erteleniyor

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemelerinde play-off oynayacak. Bu kritik maçlar öncesi federasyon, Montella'nın isteğiyle harekete geçti.
Dünya Kupası Elemeleri son grup maçında A Milli Takım deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, 13 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi ve Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. İspanya maçının ardından konuşan Vincenzo Montella, kulüplerden bir ricada bulunmuştu.
Mart ayında oynanacak play-off maçlarını işaret eden Montella, "Bir ricam olacak. Mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim." demişti. Konuyla ilgili TFF'nin harekete geçtiği belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde TFF'nin önümüzdeki günlerde kulüplerle görüşerek Süper Lig'in 27. haftasını erteleme kararı alacağı iddia edildi.
27. haftanın daha sonra uygun bir günde oynatılması hedefleniyor.