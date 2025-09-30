TFF'den o kulübe büyük şok! Tecrübeli oyuncunun lisansı çıkarılamadı

BORNOVA MAÇI MANİSA'DA





Ligde cumartesi günü İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile karşılaşacak Altay, bu müsabakayı Manisa'da oynayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın da bakıma alınması nedeniyle Bornova ekibi siyah-beyazlı takımı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak. Altay'ın maçlarını oynadığı Alsancak Stadı da bakıma girerken, İzmir'deki bir diğer stat olan Atatürk Stadı'nda ise Karşıyaka aynı gün Eskişehir Anadoluspor'u konuk edecek.