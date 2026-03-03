Yeni Şafak
TFF’den resmi açıklama geldi: Süper Lig’de 2 maç ertelendi

Haber Merkezi
14:263/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 26 ve 27. haftanın maç programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 26-27. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.”

