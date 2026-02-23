TFF’nin yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı: İşte perde arkasında yaşananlar

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının yankıları devam ediyor. Karşılaşma sonrasında önce Galatasaray’dan daha sonra da TFF’den bir açıklama geldi. TFF’nin açıklamasının perde arkası da ortaya çıktı.
TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 kaybeden Galatasaray, attıkları golün iptal edilmesi sonrasında maçın hakemine tepki göstererek, TFF ve MHK’yı hedef almıştı.
Now Spor’da konuşan Ersin Düzen, TFF’nin yaptığı paylaşımın perde arkasını açıkladı. Düzen şu ifadeleri kullandı
“Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir rahatsızlık yaşamıştı. Hastanede bir operasyon geçirdi. Sayın Başkan Dursun Özbek araları aslında çok gerilimli olmasına rağmen hastanede ziyaret ediyor, geçmiş olsun ziyareti. Son derece dostane şekilde yapılan bir görüşme var.”
“Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu bundan çok memnun oluyor, aralarındaki buzlar eriyor. Bunun akabinde Türk futbolundaki gergin ortam… Ligin son bölümü, son virajıyla ilgili olarak özellikle kulüplerin sert açıklamalar yapmaması yönünde karşılık bir diyalog yaşanıyor.”
“Konyaspor maçının ardından önce Okan Buruk hemen akabinde sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın bu çıkışıyla birlikte, bu paylaşımın talimatı direkt Hacıosmanoğlu'ndan geliyor. Yönetim kurulunda hiç kimsenin bu paylaşımdan haberi yok. 'Biz ne konuştuk ne görüyoruz. Böyle bir gerginliğe hiç gerek yokken bir anda çıkıp Galatasaray böyle bir açıklama yaptı. Madem öyle dostluk yeniden bozuldu.' şeklinde bir düşünceyle birlikte iletişim departmanına muhtemelen ya da sayın genel sekreter Abdullah Bey üzerinden bu paylaşım yapılıyor, tek bir cümle halinde.”
“Galatasaray Kulübü'nün değerlendirmesi de, 'Zaten direkt olarak her şeyde bizi kapsayan açıklama içerisindeydiler. Bunun benzerlerini daha önceden yaşadık. Okan Buruk'la ilgili açıklama yaptı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'le ilgili açıklama yaptı. ABD'yken apar topar Galatasaray'la ilgili olarak yine açıklama yaptı. Kamuoyu şimdi artık herhalde TFF'nin Galatasaray'a karşı hangi niyetle baktığını daha iyi anlamıştır.' şeklinde."