Torreira'dan itiraf! Galatasaray'a gelmesine vesile olan ismi açıkladı

Galatasaray forması giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Torreira, adının transfer dedikodularına karışmasıyla alakalı da açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte Lucas Torreira'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"6 aydır gerçekten çok yoğun tempodaydık. Biraz toptan uzak kalmak istedim bu haftada. Sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye'nin en büyük kulübünde taraftarını mutlu etmek için kupalar almaya devam edeceğiz."
"Biz, Mauro'yla kardeş gibi olduk. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Bana futbol açısından da özel hayatımda da çok yardımcı oldu. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Özel hayatına girmeyeceğim, o bana düşmez. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki de, Türk futbolu için çok önemli bir isim kendisi. Bizim için de çok önemli tabii, onu çok özlüyoruz."
"Muslera ikna etti"
"Açıkçası Türkiye'ye gelmek gibi bir fikrim yoktu. Fiorentina'da kalmak istiyordum fakat Muslera beni sürekli aradı. Okan hoca da aradı. Karar verdim ve geldim. İyi ki geldim diyorum. Erden Bey de aramıştı ikna etmek için. Hayatımın akışı diyebilirim Muslera'nın aramasıyla. Çok mutluyum, dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Keyfim çok yerinde. Hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Rekabetçi bir lig ve harika bir ülke burası."
"Bir gün Galatasaray'dan ayrılacak olursam..."
"Galatasaray benim için çok önemli. Hayatımın çok önemli bir parçası oldu geldiğimden bu yana. Galatasaray'ı eğer bir gün bırakacak olursam, kendi ağzımdan duyarsınız bununla ilgili sözleri. Galatasaray'da en mutlu insan olduğumu düşünüyorum. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu, çok iyi karşıladılar ve yalnız bırakmadılar. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük, en iyi kulübünde oynuyorum ve burada mutluyum şu anda. Hayatımın en önemli anlarından birisi bu."