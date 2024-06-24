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Spor

Trabzonspor 5 ismi açıkladı

09:18 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:43 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetim, transferleri peşe peşe açıkladı.

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Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; Anthony Nwakaeme, David Lundstram, Borna Barisic, Denis Dragus ve Ozan Tufan için transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. İşte KAP'a yapılan o açıklamalar:

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"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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"Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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"Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

#Trabzonspor
#Dragus
#Nwakaeme
#Lundstram
#Barisic
#Ozan Tufan
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