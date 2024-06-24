Trabzonspor 5 ismi açıkladı

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetim, transferleri peşe peşe açıkladı.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; Anthony Nwakaeme, David Lundstram, Borna Barisic, Denis Dragus ve Ozan Tufan için transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. İşte KAP'a yapılan o açıklamalar:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
"Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
"Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."