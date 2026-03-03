Yeni Şafak
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a gruptan çıkması için beraberlik yetiyor mu?

3/03/2026, Salı
3/03/2026, Salı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Grupta her iki takımında 6 puanı bulunuyor. Trabzonspor'un berabere kalması durumunda Başakşehir ile puanları tekrar eşitlenecek. Peki, Peki, Trabzonspor'a gruptan çıkması için beraberlik yetiyor mu? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta heyecanı dorukta! Trabzonspor, bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer 6 puan ve +7 averajla üçüncü sırada yer alırken, aynı puandaki Başakşehir +3 averajla dördüncü.


Trabzonspor Başakşehir ile berabere kalırsa gruptan çıkar mı?

Beraberlik halinde iki takım da 7 puana ulaşacak ve Trabzonspor averaj üstünlüğüyle rakibini geçse de, Corendon Alanyaspor'un (7 puan) maçına bağlı olarak üçüncü sırada kalma ihtimali çok yüksek. 


Gruptan çıkmak için ilk 2 sıra veya en iyi grup üçüncüsü olmak gerekiyor.

Trabzonspor'un galibiyet alması halinde 9 puana ulaşarak büyük ölçüde turu garantilemesi bekleniyor. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise elenme riski artıyor. 

