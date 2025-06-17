Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Hangi takıma transfer olacak?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Doğan, Uğurcan Çakır ile ilgili sorulara da yanıt verdi.
Trabzonspor Kulübü ile ONVO markası sponsorluk anlaşması imzaladı.
Bu anlaşma için düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.
Uğurcan Çakır'ın hangi takıma transfer olacağına yönelik soruya Doğan şu yanıtı verdi;
"Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor."
"Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması."
"Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim."
"Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur."