Kadrosunu birçok oyuncuyla güçlendiren Trabzonspor'da gözler orta sahaya çevrildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Orta sahada sayısal yeterliliğine rağmen oyun formasyonunda eksiklikler yaşayan bordo-mavili takımda gözler eski futbolcusu Okay Yokuşlu'ya çevrildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu bölgeye yapmak istediği takviyelerin başında gelen milli futbolcu ile yapılan ilk görüşmede olumlu cevap alan bordo-mavili yönetim, bu transferi hafta sonuna kadar bitirmek için harekete geçti.
Yeniden Trabzonspor'a dönmeye sıcak bakan Okay Yokuşlu'nun bonservis sorununun halledilmesi halinde bordo-mavili takıma gelmek istediğini belirttiği öğrenildi.
Daha önce Trabzonspor forması giyen ve Temmuz 2018'de 6 milyon Euro bedelle İspanyol kulübü Celta Vigo kadrosuna katılan Okay Yokuşlu, kariyerine İngiliz ekibi West Bromwich'te devam ediyor.
Yeniden Trabzonspor forması giymeye sıcak bakan milli futbolcu için kulüpler arasındaki temaslarda sona yaklaşıldı.
İlk görüşmede 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden bordo-mavililerin, bu rakamı taksitlendirme konusunda Championship ekibini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
İlk etapta Ozan Tufan, Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Dragus ve Cihan Çanak'ı kadrosuna katan, Pedro Malheiro'yu da imza aşamasına getiren Trabzonspor; diğer yandan stoper, orta alan ve santrfor transferi için de görüşmelerini sürdürüyor.